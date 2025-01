Pisa verso il Palermo: nerazzurri in partenza

Domani, venerdì 31 gennaio alle ore 20:30, andrà in scena Palermo-Pisa, anticipo della 24esima giornata di Serie B. I toscani, secondi in classifica con 50 punti, a +5 sul terzo posto occupato dallo Spezia, sono attesi allo stadio “Renzo Barbera” per continuare la propria fuga verso la promozione diretta, anche se i rosanero sono costretti a riscattare la deludente sconfitta contro la Reggiana per recuperare i tanti punti persi in questa stagione. La squadra allenata da Filippo Inzaghi sta per raggiungere il capoluogo siciliano: infatti, attraverso il proprio account Instagram, il club nerazzurro ha postato alcune immagini della partenza dall’Aeroporto Galileo Galilei di Pisa:

