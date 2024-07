Pisa, Inzaghi si presenta: «Questa piazza è perfetta per me. Voglio una squadra che lotta»

Pippo Inzaghi si è presentato oggi alla stampa come nuovo allenatore del Pisa.

Ecco le sue parole:

«Non mi piace parlare tanto, preferisco i fatti». Quindi, è stata ribadita la sua volontà di essere a Pisa: «Per tre anni ho voluto essere qui. Ho sempre creduto fosse la piazza giusta per me, per l’organizzazione e la passione. Mi riconosco molto in questa tifoseria, che ringrazio per l’affetto dimostrato: sui social non sono riusciti a rispondere a tutti. Troppa benevolezza nei miei confronti. Sono venuto a Pisa per un programma negli anni. Voglio essere lasciato lavorare, divertire. Vogliamo giocatori che vogliono Pisa come l’ho voluto io. Essere qui l’ho voluto io. Sono qui da pochi giorni e sono pronto per iniziare».

«Creare un gruppo forte, che tenga alla maglia e apprezzi di essere in questa grande società, che è un lusso per la Serie B. Voglio far vedere una squadra che lotta. Non mi piace far chiacchiere. Dobbiamo riconquistare questi tifosi. Questa squadra è forte. Negli ultimi due anni non ha ottenuto quanto avrebbe dovuto, considerando il proprio potenziale. L’allenatore deve trovare il vestito giusto per i giocatori che ha. Voglio la squadra più aggressiva possibile. I capitani, Caracciolo, Marin e Calabresi saranno trascinanti. Mi hanno dato tutti un’ottima impressione. Voglio aiutare i giovani a vedere il calcio con una mentalità diversa”.