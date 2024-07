Pisa, Inzaghi: «Obiettivo sarà fare il massimo, la squadra ha grandi possibilità»

Il Pisa ha vinto per 1-0 nella terza amichevole di ritiro, contro il Sondrio. Al termine della partita, l’allenatore Filippo Inzaghi ha parlato ai microfoni di PuntoRadio.

«Siamo una squadra competitiva, veniamo da due anni complicati, non dobbiamo correre troppo. L’obiettivo sarà fare il massimo: la squadra ha grandi possibilità e giocatori. Si sta creando un bel gruppo. Li ho fatti correre tanto, forse un po’ troppo: non si è mai lamentato nessuno. Si sta creando l’entusiasmo giusto. Nazionali? Dal punto di vista fisico bisogna aver pazienza, Mlakar sicuramente sabato farà una mezz’ora. Quando riprenderemo da Pisa, con il loro rientro saremo più al completo. Contro l’Inter sarà una grande festa per la città. Pisa ha dimostrato l’entusiasmo e la voglia che ha di vedere giocare bene e lottare questa squadra: vogliamo regalargli tante soddisfazioni».