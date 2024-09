Pisa, Abildgaard si presenta: «Voglio tornare in A con questo club. Società molto ambiziosa»

Il nuovo acquisto del Pisa Abildgaard, arrivato dal Como, è intervenuto in conferenza stampa per presentarsi ai tifosi.

«Sono rimasto impressionato dalla squadra, dall’atmosfera dello stadio. Con la Reggiana sono arrivati tre punti. La società è ambiziosa.

La trattativa? Sono contento di essere arrivato a Pisa. Il percorso e la trattativa è stati piuttosto lunghi ma sono contento di essere qui. Per me non è un passo indietro dopo la promozione con il Como, voglio tornare in A con il Pisa che è una società molto ambiziosa.

Sulla condizione fisica? Mi sto riprendendo dopo l’infortunio alla caviglia in Juventus-Como. Ho fatto un po’ di trattamenti con il professore ma sto bene e mi allenerò subito con la squadra. Sono pronto per giocare.

Sul ruolo? Sono un centrocampista centrale ma posso coprire vari ruoli , anche da difensore centrale, ma mi sento a mio agio nella posizione da playmaker.

Semper? Era con me a Como e mi ha parlato bene del Pisa. I miei connazionali cercherò di aiutarli ad ambientarsi al calcio italiano.

Sull’allenatore? Ho parlato con Inzaghi e ci siamo confrontati sul sostegno che posso dare alla squadra. Rispetto a Hojholt abbiamo caratteristiche diverse anche per la struttura fisica.

Differenza rispetto l’estero? La differenza principale che ho riscontrato è l’intensità e la passione che c’è nel calcio italiano rispetto a quello delle altre realtà calcistiche».