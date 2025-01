PENALIZZAZIONE IN CLASSIFICA: il PSG perde il 1° posto in Francia | Le novità minuto per minuto

Il club parigino perde il primo posto in classifica nel campionato a causa di una pesante penalità. Ecco che cosa è accaduto.

Il PSG continua a dominare in patria. La squadra allenata da Luis Enrique è per distacco la più forte del calcio transalpino, e sebbene gli avversari provano ad inseguirla, gran parte delle volte non c’è niente da fare per tenere il suo passo. Il discorso è diverso invece per quanto riguarda le coppe europee, dove ancora non ci si è riusciti ad imporre.

Dopo l’addio di diversi fuoriclasse in casa parigina si è lavorato ad una rivoluzione non solo a livello di rosa, che permettesse appunto alla compagine di continuare a vincere in Francia, ma allo stesso modo di rimanere competitiva all’estero. Nelle scorse ore però non sono arrivate buone notizie da questo punto di vista per i transalpini.

Infatti un clamoroso annuncio ha indicato che il Paris verrà pesantemente penalizzato nella classifica del campionato per una ragione davvero incredibile. Una vera e propria mazzata dunque per i tifosi e per tutta la squadra, che adesso perde il primo posto conquistato sul campo. Vediamo però che cosa sta succedendo nelle prossime righe.

Caos in casa PSG

Da tempo ormai prosegue la battaglia legale tra il club parigino e Kylian Mbappé. Il fuoriclasse del Real Madrid infatti continua a chiedere stipendi e premi arretrati non percepiti sotto la Torre Eiffel, e qualche tempo fa la Federazione francese gli ha dato ragione.

In questa situazione però rischia di intervenire anche la Uefa. Una sua normativa infatti prevede che le compagini che partecipano alle sue competizioni non devono avere alcun debito nei confronti dei propri dipendenti. E appunto, visto il caso Mbappé, questa norma non sarebbe stata affatto rispettata. Per questa ragione dunque la società dello sceicco Al Khelaifi deve dimostrare entro il prossimo 15 gennaio di non essere in questa situazione per evitare delle pesanti sanzioni.

Rischi enormi per il club

Qualora la Uefa intervenisse per sanzionare i parigini ci sarebbero dei rischi enormi. In primis potrebbe arrivare una pesante penalizzazione in campionato.

Come se non bastasse poi non è da escludere nemmeno che possano arrivare sanzioni come l’esclusione dalle coppe europee. Staremo a vedere come si evolveranno le cose e quali saranno le conseguenze per il PSG.