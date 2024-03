Palermo-Venezia, Corini: «Lund verrà valutato per capire se dovrà andare in America»

Il tecnico del Palermo Eugenio Corini ha parlato in conferenza stampa al termine della sconfitta contro il Venezia.

Ecco le sue parole:

«Lund e Aurelio si sono divisi bene il campionato. Lund verrà valutato per capire se dovrà andare in America. Abbiamo modulato il suo lavoro visione che giocava da molto. È giovane, si deve adattare. Speriamo non sia grave il problema e lavoreremo per recuperarlo al meglio. Cambio di modulo visti i tanti gol subiti? Sarà una delle valutazioni che farò, avremo 8 partite per stare al meglio dentro il campionato. Dobbiamo fare il meglio possibile e valutare cosa portano i moduli».