Palermo, sparatoria in Via La Lumia: due arresti

Scattano due arresti per gli spari in strada in pieno centro storico tra i locali della movida di Palermo.

L’episodio il 10 dicembre scorso in via Isidoro La Lumia. Su richiesta della Procura di Palermo, diretta da Maurizio de Lucia, il gip ha emesso una misura cautelare per due persone indagate per rissa aggravata e per porto in pubblico di arma da fuoco e sparo in aria. Si tratta della vicenda accaduta a dicembre, quando durante una lite vennero sparati colpi di pistola in pieno centro.

Gds: “Palermo, gli spari tra la folla: vicina l’identificazione del pistolero. Dopo via La Lumia ieri sera il Borgo «cinturato»”