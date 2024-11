Palermo-Sampdoria: le quote dei bookmakers

La sfida tra Palermo e Sampdoria, valida per la 14ª giornata di Serie B, accenderà lo stadio Renzo Barbera alle ore 17:15 in un match che promette spettacolo. Due squadre blasonate, con ambizioni importanti, si affrontano in uno dei teatri più calorosi del calcio italiano. Il Palermo punta a consolidare la propria posizione in zona playoff, forte del supporto del pubblico di casa, mentre la Sampdoria, reduce da un avvio di campionato complicato, cerca punti preziosi per rilanciarsi in classifica.

I bookmakers riflettono l’equilibrio della sfida: i rosanero partono leggermente favoriti, ma la qualità e l’esperienza della Samp rendono l’esito tutt’altro che scontato. Sarà una gara tutta da vivere, tra emozioni e intensità, in un pomeriggio che potrebbe rivelarsi decisivo per il prosieguo della stagione di entrambe le squadre.

SNAI:

1: 2.10

X: 3.15

2: 3.50

