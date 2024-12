Palermo, parte la prima edizione di “Rosanero Kids”: evento di Natale per bambini al Barbera

Il Palermo ha reso noto, mediante un comunicato ufficiale pubblicato sul proprio sito, che sabato 14 dicembre, dalle ore 9.30 alle ore 13.00, partirà la prima edizione dell’evento “Rosanero Kids”. Uno speciale villaggio di Natale con laboratori creativi, degustazioni golose e spettacoli d’animazione per bambini al Renzo Barbera. Di seguito la nota con tutte le informazioni per partecipare:

“Una giornata di festa all’insegna della magia del Natale per i piccoli tifosi che parteciperanno alla prima edizione natalizia di “Rosanero Kids”. Uno speciale villaggio di Natale con laboratori creativi, degustazioni golose e spettacoli d’animazione per bambini nella location più suggestiva che ci sia: lo stadio Renzo Barbera.

L’evento si terrà sabato 14 dicembre, dalle ore 9.30 alle ore 13.00, nel parterre della tribuna, con accesso libero e gratuito dal piazzale dello stadio.

Un’occasione speciale per mettere in gioco creatività, fantasia e spirito natalizio ma sempre con un tocco di passione rosanero. I bambini avranno l’opportunità di incontrare un Babbo Natale “speciale” che raccoglierà le letterine con i desideri e i sogni dei piccoli tifosi in un’inedita postazione allestita proprio sul campo.

L’evento è organizzato dal Club con la collaborazione di MiniMupa, il primo Children’s Museum a Palermo, uno spazio interattivo dedicato esclusivamente ai bambini nel cuore dell’antico quartiere arabo della città, la Kalsa.

Ai bambini fino a 10 anni compiuti che il 14 dicembre parteciperanno al “Rosanero Kids – Christmas Edition”, il Club regalerà un biglietto per assistere a ciascuna delle gare casalinghe del Palermo contro Catanzaro (15 dicembre) e Bari (26 dicembre).

Come ottenere il biglietto omaggio il 14 dicembre nel corso dell’evento.

Per il rilascio dei tagliandi, è necessario presentarsi all’evento con l’apposito modulo sottostante, compilato e firmato da entrambi i genitori.

Per ogni biglietto concesso in omaggio al bambino, in un settore a scelta, è necessaria – nello stesso settore – la presenza di un accompagnatore adulto munito di abbonamento o biglietto.

Nel caso in cui il bambino partecipante a Rosanero Kids fosse già in possesso di un abbonamento, l’omaggio può essere ceduto a un altro bambino (fino ai 10 anni compiuti) nello stesso settore dell’abbonamento. In questo caso, il modulo deve essere compilato e firmato con i dati del bambino beneficiario dell’omaggio”.