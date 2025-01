Palermo, operazione riuscita per Di Mariano: “Adesso voglio concentrarmi e tornare a lottare insieme ai miei compagni”

Il Palermo, mediante una nota, ha reso nota la riuscita dell’intervento al menisco subito in giornata odierna da Di Mariano. Il calciatore, successivamente, si è espresso sui social parlando del momento e della voglia di tornare il prima possibile. Di seguito il post:

“L’intervisto al menisco esterno è andato molto bene anche meglio del previsto, non ho ancora metabolizzato e dovrò iniziare ad accettarlo, per fortuna è un percorso breve di rientro ma solo due anni fa il ginocchio destro, ora il sinistro, non è stato facile emotivamente ma, ogni cicatrice , ogni caduta è una storia di crescita. Le sfide ci trasformano, ci fanno crescere e ci insegnano a non arrenderci mai. Ogni difficoltà che incontro lungo la mia carriera è solo un’opportunità per diventare più forte, per allenare la mente e il corpo a superare limiti che pensavo impossibili. Oggi scelgo di affrontare ogni passo con determinazione. Adesso voglio solo concentrarmi, e lavorare al meglio per rientrare nella fase finale della stagione che sarà molto importante, tornare a lottare insieme ai miei compagni”.