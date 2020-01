Palermo, anche in Serie D, è una piazza ambita da molti, se non moltissimi, calciatori. In tanti, visto il blasone, farebbero carte false pur di trasferirsi in rosanero. Negli ultimi giorni, in concomitanza del calciomercato invernale, si è parlato con insistenza, soprattutto da Bari (clicca qui), dell’interesse del Palermo per l’attaccante dei galletti Samuele Neglia. Il classe 91′, a differenza della scorsa stagione, non è ritenuto un titolare e fin qui ha giocato soltanto 291 minuti, mettendo a segno una rete e fornendo un assist. Il Palermo, secondo quanto appreso dalla nostra redazione, non ha chiesto informazioni all’entourage del calciatore che, al momento, non dovrebbe muoversi da Bari, ma se i rosanero dovessero chiamare Neglia non ci penserebbe certamente due volte e accetterebbe la destinazione.