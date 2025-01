Palermo: il primo allenamento del 2025 davanti al ds Osti

Il Palermo riprende la preparazione con l’auspicio di approcciare il 2025 in maniera migliore rispetto al 2024. I rosanero sono tornati oggi a Torretta dove hanno svolto una seduta di allenamento in vista della prossima sfida di campionato contro il Modena, in programma domenica 12 gennaio. Gli uomini di Alessio Dionisi hanno lavorato sotto gli occhi di Carlo Osti, nominato direttore sportivo nelle scorse ore al posto di Morgan De Sanctis. Di seguito il video degli allenamenti di oggi pubblicato sul canale Youtube del Palermo:

