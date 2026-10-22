Palermo, Hernani: «Mantova, vittoria fondamentale. Io e Palumbo possiamo giocare insieme»

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 22, 2026
Palermo Juve Stabia 1-0 (83) hernani

La vittoria contro il Mantova, il primo gol in rosanero e la possibilità di giocare insieme ad Antonio Palumbo. Hernani Azevedo Junior, decimo marcatore diverso del Palermo in questo avvio di stagione, ha analizzato il momento della squadra nell’intervista esclusiva rilasciata a Paolo Vannini per il Corriere dello Sport-Stadio.

L’inizio è più che promettente.


«Noi scendiamo in campo sempre per vincere, poi le partite girano e tutti sappiamo quanto la B sia particolare e imprevedibile. Ma la vittoria di Mantova è stata molto importante: tutti ci aspettavano al varco, era una risposta che volevamo dare innanzitutto a noi stessi per capire quanto valiamo come gruppo. Abbiamo dimostrato di saper soffrire e colpire quando serve, mantenendo umiltà».

Il centrocampista ha poi affrontato il rischio di sottovalutare i prossimi impegni, a cominciare dalla gara casalinga contro la Carrarese. Come riportato da Paolo Vannini sul Corriere dello Sport-Stadio, il brasiliano ha escluso cali di concentrazione.

Il timore adesso è pensare che sia tutto facile, a cominciare domenica con la Carrarese.

«Siamo una squadra esperta, non commetteremo questo errore: se perderemo è perché gli altri saranno stati più bravi ma non perché sottovalutiamo una partita».

Un bel sinistro per il suo primo gol rosanero.

«Al primo posto c’è sempre dare una mano alla squadra, ma il gol dà fiducia, tranquillità nel lavorare: sono contento».

Uno dei temi affrontati nell’intervista di Vannini per il Corriere dello Sport-Stadio riguarda anche la concorrenza con Antonio Palumbo e la possibilità di vedere entrambi contemporaneamente in campo.

Lei e Palumbo potete anche giocare assieme come capitato qualche minuto sabato?

«Siamo entrambi mezzali o trequartisti, ma possiamo convivere. Io a Parma ho giocato tanti anni a 2 a centrocampo, col tempo capisci meglio come devi interpretare il ruolo. Se se ne hanno due così bisogna tenerseli stretti… Poi decide l’allenatore. Con i cambi siamo tutti determinanti, l’anno scorso tante partite del mio Monza sono state decise dai subentrati. Abbiamo una rosa profonda, sfruttiamola».

Parole che confermano la disponibilità di Hernani a ritagliarsi un ruolo importante anche partendo dalla panchina. Il brasiliano, protagonista del successo di Mantova con una rete, ha sottolineato il valore delle alternative a disposizione di Inzaghi. Un aspetto evidenziato nell’intervista esclusiva firmata da Paolo Vannini sul Corriere dello Sport-Stadio, nella quale il centrocampista ha ribadito la centralità del gruppo rispetto alle scelte individuali.

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Prima pagina Corriere dello Sport: “Un sogno giocare a Palermo”

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