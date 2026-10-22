Corriere dello Sport: “Palermo-Carrarese, il Barbera punta al tutto esaurito. Pierozzi recuperato, Bani ancora a parte”

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 22, 2026
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Il Palermo si prepara a ritrovare il proprio pubblico dopo oltre un mese dall’ultima gara casalinga. Domenica, contro la Carrarese di Guido Pagliuca, squalificato e costretto a seguire la partita dalla tribuna, il Renzo Barbera si annuncia gremito. Come riportato da Antonio La Rosa sul Corriere dello Sport, il club rosanero ha comunicato ieri il dato di 28.289 spettatori, abbonati compresi, con una prevendita che continua a procedere a ritmo sostenuto.

Secondo quanto evidenziato da La Rosa sulle pagine del Corriere dello Sport, è già previsto il superamento della soglia dei 30mila presenti, ma non è escluso che possa essere raggiunto o superato anche il primato stagionale di 33.196 spettatori registrato contro la Sampdoria. Si tratta del dato più alto nelle tre partite finora disputate al Barbera in questo campionato, a conferma dell’entusiasmo che accompagna la formazione di Filippo Inzaghi.


Intanto, sul fronte della preparazione, il Palermo ha svolto ieri una doppia seduta di allenamento al CFA di Torretta. Come riferisce Antonio La Rosa sul Corriere dello Sport, Mattia Bani è rientrato in sede dopo l’intervento chirurgico alla mano destra effettuato martedì a Firenze, ma non ha ancora lavorato con il gruppo. Buone notizie, invece, per Pierozzi: il calciatore, reduce da una contusione alla spalla, è tornato ad allenarsi con i compagni e sarà a disposizione per la sfida contro la Carrarese. Restano incerti, invece, i tempi di recupero di Federico Barba.

Spazio anche alle iniziative sociali del club. La Rosa, sul Corriere dello Sport, si sofferma sul progetto “Palermo in the Community”, avviato a giugno con l’inaugurazione del campetto di Piazza Magione. Negli ultimi tre giorni, venticinque giovani del quartiere, di età compresa tra i 18 e i 30 anni e denominati Local Heroes, hanno partecipato a un percorso di formazione per coordinare le attività sportive destinate ai più piccoli.

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