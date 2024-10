Palermo Futsal Club, raggiunto il primo posto: espugnata Favignana

La lunga trasferta di Favignana porta bene al Palermo Futsal Club che rientra in città con i 3 punti. Vittoria con il risultato di 2-5 per la compagine di mister Gentile che vola al primo posto in classifica al termine della quinta giornata di campionato. Le reti portano la firma di Pisani (doppietta), Gennaro, Da. Alario e Franco.

Il primo tempo si apre con due occasioni importanti per i padroni di casa, trascinati da Santamaria e Miceli. Calì risponde egregiamente suonando la carica. I rosanero iniziano a prendere coraggio con Fiorentino e Pisani che impegnano il portiere. Gennaro va più volte vicino alla rete ma si vede negare le conclusioni da Di Bella praticamente a botta sicura. Il portiere realizza una partita super ma Pisani, lanciato in porta sull’esterno destro, spara un missile imprendibile nell’angolino opposto. Sbloccata la partita, dilaga la squadra ospite con le reti di Gennaro, in tap-in dopo il tiro del compagno, e ancora Pisani ribadendo in rete una propria conclusione precedente. Sul risultato di 0-3 termina il primo tempo in gestione totale.

Mister Gentile cambia poco ma c’è spazio per Da. Alario che impiega solamente 30 secondi dal suo ingresso per firmare il primo gol in campionato. Vivarelli, Pisani e Gennaro sprecano tante occasioni non trovando il gol del 0-5 che arriva solamente dopo l’ennesimo taglio senza palla di Franco, su idea di Lopes. Nel finale il Palermo Futsal Club sfiora più volte il sesto gol con il Favignana che accorcia in due occasioni il risultato con le reti di Miceli che rende meno amara la prestazione.

Vince e convince il Palermo Futsal Club che ottiene i 3 punti al termine di una lunga trasferta a Favignana, tra sole e aliscafo che non hanno intimorito il pubblico rosanero sempre presente. Per mister Gentile week-end da capolista in classifica con 12 punti insieme a Pioppo Futsal e Città di Bisacquino, in attesa della prossima giornata. Prossimo appuntamento previsto per sabato alle ore 16:00 contro il Sicilia Futsal.