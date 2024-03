Palermo-Como: Daspo per tre tifosi rosanero

Tre Daspo nei confronti di altrettanti tifosi rosanero che in occasione della gara contro il Como hanno tentato di scavalcare la recinsione del Barbera.

Ecco la nota del Questore:

Questore di Palermo, nell’ambito delle attività relative all’ordine e alla sicurezza pubblica finalizzate alla prevenzione di episodi di intemperanza tra tifoserie e più in generale di atti di violenza durante gli eventi sportivi, ha disposto tre provvedimenti di Daspo nei confronti di altrettante persone, ritenute responsabili di una invasione di campo avvenuta alla fine della partita di calcio Palermo vs Como, valevole per il campionato di serie “BKT stagione 2023/2024”, giocata allo stadio “Renzo Barbera” lo scorso 17 febbraio.

Nel dettaglio, i tre tifosi del Palermo, di cui due minori, avevano scavalcato le recinzioni perimetrali che danno accesso al campo pochi istanti dopo la fine della partita Palermo – Como, allo scopo di raggiungere i giocatori. I tre venivano bloccati dagli stewards in servizio allo stadio e dagli agenti della Digos che li denunciavano per il reato di invasione di campo in occasione di manifestazioni sportive.