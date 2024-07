Pago la clausola rescissoria e ti consegno la maglia n°9: Ibrahimovic glielo ha detto in una lunga chiacchierata | Il Milan sterza improvvisamente

Colpo di scena in casa Milan. Sterzata sull’attaccante e clausola pagata: Ibrahimovic ha scelto il primo colpo dell’estate.

Il Milan continua nella sua ricerca spasmodica di un attaccante. Che sostituire Giroud fosse stato difficile non era certo un segreto, ma la prima settimana di luglio c’era chi a Milanello sperava già di avere a disposizione il nuovo numero 9 rossonero. Per modulo, impostazione di gioco, il fulcro del reparto avanzato, fondamentale per costruire attorno la squadra.

Ma ancora si attende in casa Milan, e le prime trattative sembrano essere rimaste in standby. Si attende una sterzata, mentre lo stesso Ibrahimovic nel frattempo è tornato in conferenza. Dopo aver ufficialmente annunciato Fonseca, il dirigente RedBird ha stavolta presentato la nuova squadra under 23 rossonera, che militerà nel campionato di Serie C con il nome di Milan Futuro. Si pensa ai giovani dunque, con un progetto che mira a costruire in casa i propri talenti.

Progetto giovani, certo, ma servirà anche qualche figura carismatica e di esperienza, che conosca il campionato italiano – come Florenzi, che rimane leader dello spogliatoio -. Il prossimo acquisto potrebbe arrivare proprio da questa filosofia. Ibra adesso vuole pagare la clausola e portarlo a Milano.

Milan, occhi sull’attaccante

Per quanto riguarda il numero 9 dunque, il Milan studia le possibili alternative. C’è sempre Zirkzee alla finestra, con il procuratore fermo però nella trattativa con i rossoneri sulle famose commissioni – si è parlato di 15 milioni alla firma -, ma sull’olandese adesso è piombato anche il Manchester United, e il nuovo direttore sportivo dei red devils pare straveda per la punta del Bologna.

Ecco perché il Milan si guarda intorno. L’ultima suggestione porta il nome di Alvaro Morata, vicino ai rossoneri proprio nel 2021, quando gli allora dirigenti Massara e Maldini decisero infine di portare in Italia Olivier Giroud. L’ex Juve potrebbe arrivare a costi più contenuti di Zirkzee.

La trattativa per Morata

Secondo quanto si apprende nelle ultime ore la pista Morata si è particolarmente riscaldata in casa Milan. Il giocatore non rinnoverà con l’Atletico, ma è ancora sotto contratto. Lo spagnolo può liberarsi però con una clausola e il Milan potrebbe a questo punto convincersi a pagarla.

Si parla di 13 milioni di euro per liberarlo dai colchoneros, ma in questo momento l’ostacolo maggiore è l’ingaggio. Il Milan, che ha in Leao con 6,5 milioni di euro il calciatore più pagato, non vorrebbe sborsare più di 6 milioni di euro; la trattativa dunque continua con l’entourage di Morata.