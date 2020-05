Ecco il pensiero di Sean Sogliano, direttore sportivo del Padova, dalle colonne del Corriere del Veneto, all’indomani della decisione del governo di far ripartire il calcio italiano: «Ripartendo la massima serie, a ruota toccherà alla Serie B e poi alla Serie C. Per quanto ci riguarda attendiamo che gli eventi facciano il loro corso. La nostra posizione è nota: vogliamo giocare e stabilire i verdetti della stagione sul campo. Ci siamo già attrezzati per svolgere tamponi, test sierologici ed esami medici all’inizio della prossima settimana, poi a ruota riprenderanno anche gli allenamenti collettivi. Tendenzialmente credo che potrebbe essere a metà della prossima settimana, ma aspettiamo che ci siano comunicazioni ufficiali in merito».