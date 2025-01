Orsato: «Sui falli di mano lavoreremo per l’uniformità»

Daniele Orsato, Commissario dello sviluppo per il talento arbitrale dell’AIA ed ex arbitro è intervenuto a La Domenica Sportiva su Rai 2 soffermandosi sul Var e sul suo utilizzo:

«Var? Ha portato ad avere meno simulazioni. I giocatori si sentono più osservati. Falli di mano? Avendo smesso da poco posso dire che non è facile per Rocchi lavorare con 46 arbitri alla CAN, sono tanti. Vederla tutti alla stessa maniera è difficile. Lavoreremo per l’uniformità. È ovvio che la conoscenza del gioco ci porta a semplificare la decisione dell’arbitro. I professionisti a questi livelli sanno controllare il proprio corpo, se allargano le braccia sanno a cosa vanno incontro. Ovvio che il fallo di mano è la cosa più difficile su cui decidere. Noi dobbiamo dare una linea tecnica e quest’anno è questa. Non possiamo cambiarla a gennaio. Si va così fino in fondo e poi i responsabili delle commissioni valuteranno cosa c’è da migliorare».