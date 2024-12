OFFERTA DA 42 MLN DI €: Marotta e Ausilio leggono sconvolti la mail | Va venduto a tutti i costi

Il club nerazzurro ha ricevuto una ricca offerta per il calciatore, impossibile da rifiutare: cessione già decisa ad Appiano Gentile.

Ancora una volta l’Inter si sta dimostrando un top club non solo in Italia, ma anche in Europa. La squadra allenata da Simone Inzaghi è ovviamente tra le principali candidate per la conquista dello scudetto, ma allo stesso tempo il suo nome sta prendendo quota anche per la Coppa dalle grandi orecchie, competizione in cui l’approdo agli ottavi è molto vicino.

Merito di ciò va dato sicuramente ad allenatore e calciatori, autori di un grande lavoro quotidiano sul campo. Anche la dirigenza però ha tanti meriti, visto che è stata in grado di comporre un organico altamente competitivo e in grado di dire la sua su tutti i fronti. Ecco perché dunque i discorsi ai piani alti della Pinetina proseguono imperterriti.

L’ultimo che tiene banco in maniera importante però riguarda una cessione. Infatti Beppe Marotta e Piero Ausilio hanno letto sconvolti una email in cui è contenuta una ricca offerta per un grande profilo della rosa interista, che adesso va venduto a tutti i costi visto il ricco incasso che andrebbe a garantire.

Addio imminente in casa Inter

Visto quanto di buono stanno facendo, sono diversi i calciatori interisti che interessano ai vari club in giro per l’Europa, i quali sono pronti a mettere sul piatto fior di quattrini per assicurarseli. Sebbene il club meneghino ha sempre provato a resistere a questi attacchi, quello arrivato recentemente è quasi impossibile da rifiutare.

Yann Bisseck è finito nel mirino di Tottenham e West Ham, che si apprestano ad offrire più di 40 milioni di euro per assicurarsi le sue prestazioni. Una cifra importante dunque, che garantirebbe una ricca plusvalenza alla compagine milanese. Ed è proprio per questa ragione che Marotta e company stanno seriamente pensando di lasciarlo partire.

Operazione fattibile

Inzaghi può contare su un pacchetto difensivo molto importante, composto da diversi calciatori di livello. E’ per questa ragione dunque che il sacrificio di Bisseck, che non è nemmeno un titolarissimo, non creerebbe grossi problemi agli equilibri della squadra.

Al contempo poi il denaro incassato andrebbe ad essere reinvestito per un grande colpo proprio in difesa, dove i tifosi sognano i nomi di van Dijk e Tah.