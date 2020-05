C’è una nuova ordinanza del governatore della Campania, Vincenzo De Luca, nella lotta al Coronavirus. Secondo quanto riporta “La Repubblica”, il governatore ha disposto la chiusura della “Movida” all’1, mentre l’alcol d’asporto non potrà essere preso dopo le 22. Per bar, ‘baretti’, vinerie, gelaterie, pasticcerie, chioschi e esercizi di somministrazione ambulante di bibite, in base all’ordinanza odierna firmata da De Luca, resta quindi consentita la facoltà di apertura a partire dalle 5 ed è disposto l’obbligo di chiusura entro l’1, con obbligo di somministrazione esclusivamente al banco o ai tavoli a partire dalle ore 22,00. Nessuna limitazione nell’orario di chiusura per ristoranti, pub e pizzerie.