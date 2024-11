Novellino: «Sono allibito per l’esonero di Corini, questi continui avvicendamenti sono inspiegabili»

La pausa delle nazionali porta con sé un nuovo cambio di rotta per la Cremonese, che ha deciso di esonerare Eugenio Corini e di richiamare in panchina Giovanni Stroppa. Una mossa che ha suscitato non poche perplessità, soprattutto tra i professionisti del settore. Tra i primi a esprimere il proprio dissenso, Walter Novellino, che ha manifestato la sua disapprovazione per questo ennesimo ribaltone in panchina in un’intervista a “TuttoB.com”:

«Sono allibito. Al di là dei due colleghi che conosco e stimo, questi continui avvicendamenti sono inspiegabili. Non riesco a capire la fretta dei presidenti di cambiare per ottenere subito i risultati; serve tempo, non si ottiene tutto subito. Onestamente è un modo di agire che a me non piace: non lo trovo corretto né giusto nei confronti degli allenatori, oltre a implicare un aggravio di spese per le stesse società».