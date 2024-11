Nations League: deludente 0-0 per la Turchia contro il Galles. Sorride l’Island, i risultati finali

Terminano i match nei campi di Nations League.

I risultati:

Georgia-Ucraina 1-1. Gara a due facce tra primo e secondo tempo. La prima frazione la portano a casa gli ospiti grazie all’autogol sfortunato di

Kvirkvelia. Nella ripresa la Georgia la riprende grazie alla rete di Mikautadze.

Montenegro-Islanda 0-2. Dopo una primo tempo lento e macchinoso la gara si sblocca nella seconda frazione. Gli ospiti la sbloccano al 78′ con la rete di Oskarsson. L’Islanda è abile a sfruttare immediatamente l’occasione e a chiuderla con Johannesson all’88’.

Turchia-Galles 0-0. Deludente pareggio a reti inviolate per la Turchia. I padroni di casa non riescono mai ad imporsi e anzi rischiano in più occasioni di subire il gol del vantaggio. Nei minuti finali Akturkoglu sbaglia il potenziale gol vittoria.

Andorra-Moldavia 0-1. Importante vittoria per gli ospiti. Postolachi al 90+4′ sigla il più classico dei gol vittoria che sblocca e chiude la gara.