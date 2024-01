Modena-Parma, Ponsi: «Ci godiamo questa vittoria»

Dopo l’importantissima vittoria contro la capolista Parma. Il calciatore del Modena Ponzi ha parlato al termine del match:

Di seguito le sue parole:

«Sono molto contento per il primo gol con questa maglia, mi dispiace solo un po’ per il problema al gomito, che mi era uscito in avvio di gara poi è subito rientrato. Ora però devo pensare a godermi con la squadra questa grande vittoria, nata in settimana dall’intensità che abbiamo messo in allenamento e dalla coesione che ha sempre caratterizzato questo gruppo. Lo abbiamo dimostrato, ritrovando i tre punti nella partita più difficile che ci poteva capitare».