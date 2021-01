Nicolò Zaniolo, ieri ha annunciato tramite un post su Instagram di essere risultato positivo al Coronavirus. Questa notte però la foto pubblicata dal talento giallorosso è sparita.

Secondo quanto scrive “Corrieredellosport.it”, si tratterebbe di un vero e proprio mistero.





Zaniolo ha deciso di cancellare il post in cui annunciava l’isolamento: “Ciao a tutti, purtroppo sono risultato positivo al Covid-19 dopo l’ultimo tampone effettuato questa mattina. Sto bene, non ho sintomi ma ho ovviamente iniziato subito la quarantena. Spero di tornare ad allenarmi a Trigoria il prima possibile, nel frattempo farò il tifo per i miei compagni da casa”. Messaggio sparito, con la sorpresa anche della famiglia e della stessa Roma che ieri pomeriggio aveva ripreso quel post per condividerlo sui propri social.