Mister, noi crediamo in te: Eusebio Di Francesco torna subito in Serie A | Firma, ufficialità e incontro per la preparazione

Eusebio Di Francesco corteggiassimo torna subito su una panchina della Serie A, dopo la retrocessione con il Frosinone. L’offerta arriverà nelle prossime ore.

Il suo Frosinone si è dovuto arrendere all’ultima giornata, proprio sul più bello. In casa contro l’Udinese, quell’1-0 beffardo con cui i Friulani hanno strappato una salvezza immeritata a detta della maggior parte dei commentatori però non è costata la Serie B a Di Francesco, che dovrebbe a breve trovare una sistemazione nuova nella massima serie.

L’addio da Frosinone sarà doloroso, certo, dopo un anno che a tratti era sembrato sfavillante ma che si è trasformato poi in un incubo – quello della retrocessione – sempre più concreto fino ad arrivare all’ultima beffa. Sarebbe stato questo il sogno di Di Francesco, continuare il progetto tecnico iniziato lo scorso anno per poi ricominciare in Serie A con i gialloblu.

Ma adesso per lui si aprono altre porte e difficilmente ricomincerà dalla Serie B dopo aver fatto molto bene quest’anno soprattutto a livello di idee di gioco e dal punto di vista tattico. Ecco le prime offerte arrivate.

Di Francesco Rimane in Serie A

Di Francesco attende adesso offerte dalla Serie A, e gli estimatori dopo il grande lavoro di valorizzazione dei giovani fatto a Frosinone non mancano. A Frosinone è mancato solo un po’ di cinismo, probabilmente anche a causa dei tanti giovanissimi della rosa che non hanno retto la pressione sul finale di stagione.

Ma adesso è tempo di nuove sfide e con Davide Nicola sempre più verso il Cagliari, l’Empoli vorrebbe tentare il colpaccio e assicurarsi Di Francesco, che potrebbe essere volenteroso di tornare nella squadra che lo aveva iniziato al calcio professionistico.

Di Francesco verso Empoli: tutto in mano a Davide Nicola

In queste ore l’Empoli sta discutendo con Davide Nicola del rinnovo di contratto, che in caso di salvezza sarebbe dovuto essere automatico ma, dopo i primi colloqui, pare che tra il tecnico e il club non si sia ancora arrivati a una quadra.

Adesso il Cagliari spinge per avere lo specialista delle salvezze dalla prima giornata di campionato, e in questo contesto l’Empoli potrebbe spingere per chiudere con Di Francesco già nelle prossime settimane. L’Empoli vorrebbe ricostruire dopo i troppi passaggi a vuoto delle scorse stagioni, puntando sui giovani e cambiando marcia, e Di Francesco in questo senso sembra per i toscani la mossa ideale.