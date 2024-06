Mister, io voglio fare il titolare: chiama Conte al telefono e chiede la cessione | Ciao ciao Napoli

Primo addio in casa Napoli di uno dei leader dello spogliatoio. Non lo trattiene nemmeno l’arrivo di Conte: ‘Voglio fare il titolare’.

Antonio Conte si appresta a firmare il suo nuovo contratto con il Napoli. Come emerso in queste ore l’ex Juve e Inter non dovrebbe “incartarsi” nelle clausole di rescissione e dunque la società in questo momento starebbe limando gli ultimi dettagli del contratto per eliminare anche la possibilità di rescissione anticipata.

Conte non vede l’ora di iniziare, ma sarà un’estate lunga e complicata. Di certo De Laurentiis è riuscito a riportare un po’ di entusiasmo a Napoli, dopo la stagione con lo scudetto sul petto più amaro della storia. Un decimo posto da spazzare via, ma soprattutto una squadra da rifondare, tra adii promessi e ancora non mantenuti, giocatori con il “mal di pancia” e tanti con le valigie in mano.

Il nuovo allenatore appena varcherà la soglia di Castelvolturno vorrebbe provare a convincere big in partenza, fargli cambiare idea. Ma uno su tutti sembra avere già preso la decisione definitiva.

Conte perde il primo

Nemmeno il tempo di firmare che Conte potrebbe perdere il primo calciatore in attacco. Gli insoddisfatti, è un po’ il segreto di pulcinella, tra gli azzurri sono tanti. Sarà compito dell’allenatore provare a convincere i big, qualcuno in partenza, promettendogli minuti e vittorie.

Ma per Giovanni Simeone sembra non esserci spazio più nemmeno per le prediche. L’argentino sarebbe vicino all’addio, come comunicato in un recente post di Fabrizio Romano. Le opzioni per il cholito sono due, ed entrambe lontane da Napoli. Ecco le possibili destinazioni che farebbero comodo al giocatore, e cosa potrebbe avere in cambio il Napoli.

Simeone, tra Inghilterra e Serie A

In un primo momento a stagione non ancora terminata era circolata un’indiscrezione su un possibile scambio che prevedeva l’addio di Simeone. Stiamo parlando di quello, poi mai decollato, tra Lazio e Napoli, per Immobile e proprio l’argentino. Rimane in ogni caso l’interessamento dei biancocelesti per il giocatore, che potrebbe sicuramente trovare più spazio a Roma di quanto non ne abbia trovato in questa sua avventura napoletana e avrebbe trovato un vecchio conoscente come Tudor.

Un’altra pista, come confermato da Romano su Twitter, è quella dell’Inghilterra. Nelle scorse ore pare infatti che il giocatore abbia valutato anche qualche offerta dalla Premier. Insomma, troppi pochi i minuti giocati e lo spazio concesso al cholito, che il prossimo anno vuole tornare protagonista.