“Mi sto allenando: voglio ripartire dalla Serie D”: dall’Atalanta di Gasperini… al dilettantismo | Rimette gli scarpini e torna da protagonista

Svolta improvvisa per l’ex calciatore della Dea, che si riallaccia gli scarpini e torna in campo in Serie D: ecco in quale squadra giocherà.

Dopo alcuni anni in cui è stata una sorpresa assoluta, ormai l’Atalanta è diventata una grande a tutti gli effetti. Non solo in Italia, ma anche in Europa. A conferma di ciò è arrivato nella scorsa stagione il tanto bramato trofeo, che ha certificato il grandissimo percorso fatto dalla Dea.

I ragazzi di Gian Piero Gasperini infatti nella passata stagione hanno vinto contro ogni pronostico l’Europa League, battendo in finale il Bayer Leverkusen con un netto 3-0. Come dicevamo però il momento magico dei nerazzurri è partito ormai diversi anni fa.

Da allora praticamente tutti gli interpreti, fatta eccezione proprio per il tecnico, sono cambiati. Alcuni giocatori si sono ritirati, altri militano in squadre diverse. E uno di questi ultimamente ha fatto un annuncio davvero clamoroso. Dopo un periodo di pausa infatti il giocatore si riallaccerà gli scarpini e tornerà in campo con i dilettanti in Serie D. L’annuncio infatti non ha lasciato alcun dubbio.

Nuova vita calcistica per l’ex Atalanta

Uno dei simboli atalantini di questa esplosione è stato senza ombra di dubbio il Papu Gomez. Il calciatore argentino, ex capitano nerazzurro, è stato leader tecnico e di spogliatoio, trascinando inizialmente la squadra a questi clamorosi risultati. Dopo aver lasciato la Dea e aver vinto un Mondiale, l’Argentino lo scorso anno è tornato in Italia, al Monza.

Tuttavia l’esperienza brianzola non è andata come previsto a causa di una pesante squalifica riguardante il doping. Trovato positivo ad una sostanza proibita, il giocatore sta scontando un lungo stop, che gli consentirà di tornare in campo solo in età avanzata. Ma ciò nonostante il suo ritorno in campo potrebbe arrivare comunque a dispetto dell’età.

L’annuncio del calciatore

Ad oggi il fantasista si sta allenando con il Renate, per provare a rimanere in forma. Detto ciò è stato proprio lui che di recente ha parlato ai microfoni di Clank, svelando come sta vivendo la cosa.

”La cosa bella di adesso è che ricomincio da capo, essendo un dilettante, in questo momento sono un ragazzo che vuole esordire in Primera Division. Devo andare a guadagnarmi il posto”. Un indizio chiarissimo: la sua carriera potrebbe anche ripartire dalla Serie D.