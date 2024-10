Media spettatori dalla A alla C: Palermo sopra Atalanta e Fiorentina. La classifica

Il calcio italiano continua a vivere un momento di grande passione e partecipazione, non solo in Serie A, ma anche nelle serie inferiori come la Serie B e la Serie C. La media spettatori per ogni squadra è un indicatore significativo di quanto ogni tifoseria supporti il proprio club, sia in casa che in trasferta. In questo contesto, Palermo si sta distinguendo tra le squadre con le migliori presenze allo stadio, superando addirittura alcune formazioni di Serie A.

La classifica delle prime 30 squadre per media spettatori:

Inter: 72.845

Milan: 71.039

Roma: 64.694

Napoli: 49.413

Lazio: 43.127

Juventus: 40.731

Genoa: 32.352

Bologna: 26.991

Lecce: 26.869

Verona: 25.096

Palermo: 24.792

Atalanta: 22.940

Sampdoria: 22.693

Torino: 22.619

Udinese: 22.123

Fiorentina: 19.710

Parma: 19.614

Catania: 17.570

Bari: 17.055

Cagliari: 15.896

Il dato su Palermo

La squadra siciliana si colloca all’11º posto con una media spettatori di 24.792, un risultato impressionante per una formazione di Serie B. Questo dato posiziona Palermo davanti all’Atalanta e alla Fiorentina, squadre di Serie A che vantano partecipazioni a competizioni europee negli ultimi anni. Sorprende anche che il Palermo sia appena dietro al Verona, una squadra che milita nella massima serie. Questo dimostra come l’entusiasmo e la fedeltà dei tifosi rosanero non abbiano subito flessioni nonostante la presenza in Serie B.

Palermo vs. Atalanta e Fiorentina

Il Palermo supera l’Atalanta, con 22.940 spettatori di media, e la Fiorentina, che si ferma a 19.710. Si tratta di un confronto che evidenzia quanto il pubblico palermitano sia legato alla propria squadra, anche nei momenti di difficoltà e in una categoria inferiore rispetto ai club che partecipano alle coppe europee.

Il trend della Serie B

In Serie B, il Palermo rappresenta una delle eccellenze dal punto di vista del seguito allo stadio. Altre squadre, come il Catania (17.570), si stanno mettendo in evidenza, ma nessuna è al livello del Palermo. Questo trend conferma la forza delle piazze del sud Italia, dove il calcio rappresenta una vera e propria passione che supera i risultati sportivi.

Con una media spettatori che sfida squadre di Serie A, il Palermo dimostra di avere una tifoseria tra le più calorose e fedeli d’Italia. Se questa tendenza continuerà, il ritorno in Serie A non potrà che portare un ulteriore aumento dell’entusiasmo sugli spalti.