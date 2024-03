Maran presenta Brescia-Palermo: «Dobbiamo essere bravi a silenziare le loro qualità»

Rolando Maran ha parlato in conferenza stampa per presentare la sfida di domani pomeriggio contro il Palermo. Di seguito un estratto delle sue parole raccolte da Bresciaingol.com:

«Mi aspetto di affrontare un Palermo arrabbiato dopo l’ultimo risultato. Se uno punto ad andare in A, perdere in casa non aiuta. Sappiamo che è una squadra forte, al di là della sconfitta. I loro punti di forza sono indiscutibili. Abbiamo avuto la sfortuna di avere la trasferta più scomoda in infrasettimanale. Non ci sono stati affaticamenti particolari, siamo riusciti a preparare il match come volevamo noi. Dobbiamo essere bravi a silenziare le qualità del Palermo, ma sono convinto che anche loro lavorano nello sporcare le nostre. Incontriamo una partita molto complicata e bella da giocare. Siamo già carichi, oggi la squadra aveva già voglia di andare in campo perchè è bella e stimolante da giocare, ho dovuto dirgli: “calma, che si gioca domani”. Il Palermo ci farà soffrire, ma non conosco una partita dove non si soffre.

Critiche a Corini? Difficile entrare in casa d’altri. Qualsiasi risposta potrebbe essere sbagliata. Bisognerebbe capire perchè si crea questo. Quanto ai singoli, Borrelli non ha ancora i novanta minuti, devo capire quanto minutaggio più avere. In rifinitura si lavora poco in campo aperto e questo non aiuta a capire quanto ha recuperato. Può incrementare i 20-25’ di martedì. Cistana ha fatto tutto da ieri, ma deve trovare la condizione. Sicuramente viene in panca ed è già positivo».