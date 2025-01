Mandorlini: «Classifica di B molto corta. Il Palermo se la gioca per i playoff»

Andrea Mandorlini, ex tecnico tra le altre di Cremonese e Sassuolo, ha rilasciato alcune dichiarazioni sul campionato di Serie B ai microfoni di NewsScommesse. Ecco le sue parole:

«Il Sassuolo è la favorita, sicuramente. Ha una società solida con una forte disponibilità economica, oltre a un parco giocatori di alta qualità. Quindi, credo che il Sassuolo difficilmente sbaglierà l’obiettivo per quest’anno. Per contendersi il secondo posto, sia Pisa che Spezia mi sembrano quelle più complete. Per la lotta al terzo nome che andrà in Serie A ci sarà la bagarre dei playoff, dove potrà accadere di tutto. Quello che risalta agli occhi della classifica è il distacco piuttosto considerevole tra le prime tre e la quarta, cioè la Cremonese. Mi sembra la squadra con un rendimento più continuo rispetto alle restanti che le sono dietro. Outsider? Bisogna fare i complimenti alla Carrarese e alla Juve Stabia, perché da neopromosse stanno facendo un campionato a ottimi livelli. Anche queste due, credo, se la giocheranno per un posto utile nei Playoff, come pure il Palermo, il Catanzaro e il Brescia. La classifica resta molto corta e potrebbe inserirsi anche qualcuna che, in questo momento, si trova più distaccata. Il campionato è ancora lungo ed equilibrato, a parte che per le prime tre. Può succedere di tutto».