l tecnico del Catania, Cristiano Lucarelli, intanto scalpita e non vede l’ora di ripartire come rivelato ai microfoni de ‘La Sicilia’: «In tanti hanno ripreso a lavorare in condizioni tali che rischiano più di un calciatore e, quindi, bisogna quantomeno provare a chiudere la stagione sino all’ultima stagione. Bisognerà trovare il modo per rispettare le misure di sicurezza perché sono il primo a dire che la salute viene prima di tutto. C’è il tempo per trovare le soluzioni adatte».