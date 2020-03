Intervenuto ai microfoni di Sky Sport al termine della pesante sconfitta con l’Atalanta, Fabio Liverani, tecnico del Lecce, si è espresso così sui tanti rinvii delle gare di Serie A a maggio: «Se una partita che il 1° marzo è vera e la posso giocare invece il 13 maggio, quando ci sono meno partite vere. Non dico che non è regolare, ma se io non ho più un obiettivo a due gare dalla fine del campionato quel recupero sarà tutto un altro tipo di partita. Questo mi sembra un pochino assurdo. Credo che un campionato così bello nella lotta Scudetto e in quella per la salvezza non capitasse da tanto. Andare a prendere una decisione non lineare per tutte le 20 squadre non è stata una scelta giusta».