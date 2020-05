Francesco Ghirelli, presidente della Lega Pro, ai microfoni del Giornale di Vicenza, ha parlato del futuro delle future iscrizioni al campionato di Serie C. Queste le sue parole: «La proposta per le iscrizioni al prossimo campionato c’è e verrà portata in Consiglio perché è un modo per sbloccare capitali. Basti pensare che tra Serie B e C si parla di 37 milioni di euro, liberare questo capitale sarebbe un enorme aiuto, ma allo stesso tempo daremo le garanzie e poi applicheremo uno strumento ancora più selettivo nei controlli per colpire gli inadempienti e i banditi». Ghirelli aveva lanciato l’idea di non far pagare i 350mila euro d’iscrizione ai campionati per la prossima stagione alle formazioni della terza serie.