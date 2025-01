Lascio la Roma, vado con Juric: strappa il contratto con i giallorossi e va in Premier League | Accordo trovato in piena notte

Ivan Juric rescinde consensualmente il contratto che lo legava alla Roma, non solo lui: se ne vanno in Premier League

Dopo nemmeno due mesi Ivan Juric riparte subito con una nuova panchina e, soprattutto, una nuova sfida. Ufficiale la sua nuova avventura in Premier League. Poco prima di firmare il contratto ha rescisso quello che lo legava ancora alla Roma.

Una buona notizia per la società giallorossa che, per i prossimi sei mesi, risparmierà sull’ingaggio del tecnico croato. A quanto pare non sarà affatto l’unico ad andare nel Regno Unito visto che ha convinto un bel po’ di suoi fedelissimi.

Una parentesi, a dir poco pessima, quella che legava il suo nome alla Roma: arrivato come sostituto di Daniele De Rossi, esonerato dopo quattro giornate, l’ex Torino è riuscito a fare peggio del suo predecessore inanellando una serie di risultati negativi.

I giallorossi, oramai, sono solamente il passato per l’allenatore che si è messo subito a disposizione per il suo nuovo club. Una impresa, come riportato in precedenza, tutt’altro che semplice visto che c’è molto da lavorare. Probabilmente più di quello che ha fatto nella Capitale.

Ivan Juric, addio alla Roma: non solo lui lascia la Capitale

Ivan Juric, nella serata di sabato 21 dicembre, è stato annunciato come nuovo allenatore del Southampton. Il classe ’75 ha preso il posto dell’esonerato Russell Martin. La squadra sta vivendo uno dei periodi peggiori da quando milita in Premier League: ultimo posto in classifica con solamente 5 punti conquistati in 16 giornate. Al croato l’arduo compito di provare a risollevare un ambiente con il morale a terra. Si tratta della sua prima esperienza all’estero, ovviamente come allenatore.

Non sarà da solo ad affrontare questa avventura nel Regno Unito. Insieme a lui lo staff che lo ha accompagnato nella disastrosa permanenza nella Capitale. Una bella responsabilità per Juric e per la sua stessa squadra che avranno un compito per nulla semplice. Nel frattempo arrivano aggiornamenti sul suo contratto che lo legava alla Roma: in merito alla risoluzione il club capitolino pagherà un mese a lui e al suo staff tecnico a gennaio. Tra coloro che lo accompagneranno ci sono: Matteo Paro (vice), Paolo Barbero (resp. prep. atl.) e Stjepan Ostojic (pre.).

Juric, prime dichiarazione per il nuovo allenatore: “Voglio squadra aggressiva”

Nel frattempo sono arrivate anche le prime dichiarazioni da nuovo allenatore dei “Saints”: “Voglio una squadra aggressiva. Dobbiamo essere veloci e cambiare mentalità. Questa è la mia idea di calcio. Spero che questa mia idea possa piacere ai tifosi“.

Chissà se, oltre allo staff tecnico, Juric adesso porterà con sé qualcuno dei giocatori allenati in giallorosso. Il telefono potrebbe diventare bollente a breve.