Empoli, Popov: «Il Palermo è molto forte, ma potevamo fare di più. Ad Ascoli vogliamo riscattarci»

L’Empoli prova a ripartire dopo la sconfitta contro il Palermo. A parlare è l’attaccante ucraino Popov, protagonista contro i rosanero con una traversa e un gol su rigore. In un’intervista concessa all’edizione locale de La Nazione, il calciatore ha analizzato la prestazione della squadra di Matteo Andreoletti, soffermandosi anche sulla prossima trasferta contro l’Ascoli e sui propri obiettivi stagionali.

La sconfitta contro il Palermo





In questo momento il Palermo è di un’altra categoria oppure l’Empoli poteva fare qualcosa in più?

«Di sicuro il Palermo è una squadra molto forte, ma noi potevamo fare qualcosa in più in fase di possesso e non possesso, penso anche come cattiveria agonistica. Però credo che una partita come questa ci dia modo di poter crescere».

Una traversa e il gol della speranza: da parte sua una buona prestazione…

«Sì, è vero. Sulla traversa mi è arrivato un gran cross di Corrado da sinistra: ho fatto un bel tiro, peccato sia andato sulla traversa. C’è stata un po’ di sfortuna. Dopo, al secondo tiro, quando dovevo calciare il rigore, è andata bene. Ho fatto il massimo per segnare».

In occasione del secondo rigore ha dimostrato personalità: era un pallone pesante…

«Durante la gara mi sentivo bene, sentivo di essere in fiducia. Per cui ho preso la responsabilità di calciare il rigore in un momento davvero importante per la squadra. Sono riuscito a realizzarlo».

La trasferta contro l’Ascoli

Nel corso dell’intervista a La Nazione, Popov ha poi spostato l’attenzione sulla prossima sfida di campionato, sottolineando il lavoro svolto dall’Empoli per correggere gli errori commessi contro il Palermo.

Ora però arriva una trasferta difficile come quella di Ascoli…

«Abbiamo lavorato tanto per analizzare gli errori commessi con il Palermo, adesso guardiamo solo alla prossima partita con l’Ascoli. Faremo tutto il possibile per conquistare un risultato positivo».

Quali armi serviranno per tornare a casa con qualcosa in mano?

«Sarà importante, da parte di tutta la squadra, fare bene la fase offensiva e difensiva, mettere in campo la miglior prestazione possibile con il giusto atteggiamento. Stiamo lavorando al massimo seguendo le indicazioni del mister».

Il modulo e gli obiettivi personali

A proposito del mister, ha detto che vorrebbe giocare con due attaccanti veri. È una soluzione che le piace?

«Giocare con due attaccanti per me è positivo, ho sempre il mio compagno a fianco con cui posso giocare la palla o fare la spizzata di testa. Mi aiuta avere un attaccante vicino a me».

L’anno scorso è stata una stagione dai due volti per lei. Quest’anno sente che possa essere quella giusta per dimostrare tutto il suo valore?

«Sto facendo il mio massimo per fare meglio in questa stagione rispetto alla scorsa. Ho la testa su questo. Ho segnato due gol ma voglio continuare e crescere ancora nelle prestazioni».

Si è dato un obiettivo dal punto di vista realizzativo?

«Certo, ma preferisco non parlare di numeri. In ogni gara cerco il gol per aiutare la squadra e questo è importante. Se aiuto la squadra, la squadra aiuta me a fare gol. Fa parte del calcio. Sì, il mio obiettivo è fare più gol possibile in stagione e aiutare i miei compagni».

Come emerge dalle dichiarazioni raccolte da La Nazione, Popov guarda alla trasferta di Ascoli con la volontà di contribuire al riscatto dell’Empoli. L’attaccante, già autore di due reti, non nasconde inoltre di apprezzare la possibilità di giocare con un altro centravanti al proprio fianco.

Nell’intervista a La Nazione, il messaggio è chiaro: il Palermo ha dimostrato la propria forza, ma l’Empoli vuole imparare dagli errori e ritrovare risultati positivi.