Jannik Sinner fa dietrofront: cancellata la data dal calendario privato | Non parteciperà

Decisione incredibile del fresco vincitore delle ATP Finals di Torino, che fa fuori dal suo calendario una data molto importante.

Come se ce ne fosse bisogno, Jannik Sinner si è ancora una volta confermato il migliore al mondo. La vittoria nelle ATP Finals di Torino, meritatissima e arrivata al termine di un torneo dominato in lungo e in largo, è solo la ciliegina sulla torta di una stagione eccellente da parte sua.

L’ennesimo successo ha permesso di fortificare ulteriormente la sua posizione numero 1 nel Ranking ATP, a dimostrazione di quanto di buono stia facendo il 23enne di San Candido. Detto ciò è chiaro che per lui le cose non sono tutte rose e fiori, soprattutto fuori dal campo. La questione riguardante il doping continua a tenerlo in allarme, anche se è probabile che debbano passare ancora alcuni mesi prima di saperne qualcosa di più.

Nel frattempo però, in attesa di conoscere il suo destino, Sinner ha iniziato a progettare il suo futuro, organizzando al meglio il calendario delle prossime sfide. Ed è proprio da questo che ne è uscita fuori una sorpresa amara per tutti i suoi fan. A quanto pare infatti il classe 2001 altoatesino ha deciso di cancellare una data importante, facendo dunque dietrofront.

Sinner fa marcia indietro

Il numero 1 al mondo sta dunque iniziando a progettare i suoi impegni futuri. Da questo punto di vista una scelta pare essere già arrivata. Sinner prenderà infatti parte all’ATP di Monaco di Baviera per la prima volta in carriera, dopo che questo è diventato un ATP 500.

Una scelta che rispecchia la sua ambizione di voler vincere tutto. Allo stesso modo però con questa decisione il 23enne è costretto a rivedere i propri piani su un’altra competizione, che di conseguenza sarà costretto a saltare.

Ecco quale grande appuntamento salterà Sinner

Partecipando al torneo in terra tedesca, Sinner non potrà prendere parte al prossimo Masters 1000 di Monte-Carlo, competizione importante nel mondo del tennis, in quanto le due si disputano indicativamente nello stesso periodo.

Una decisione però necessaria per recuperare bene, in modo da continuare ad essere competitivo su tutti i fronti. In attesa però di capire il suo destino anche sul fronte doping, cosa più importante per ribadire ancora di essere il numero 1 al mondo.