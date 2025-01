Io alla Juve non ci vado! Stacca il telefono in faccia a Thiago Motta: tragedia di mercato

Scoppia il caso attorno alla Signora: il calciatore ha rifiutato nettamente le avance di mister Motta, e si appresta a restare nel proprio club.

Dopo il ricco mercato estivo messo in atto, la Juventus sembrava aver risolto tutti i suoi problemi a livello di rosa. E invece la prima parte della stagione ha messo in evidenza ben altro. Complici anche gli infortuni e i calciatori fatti fuori dal progetto infatti la società bianconera anche in questo gennaio si sta adoperando parecchio.

La necessità di prendere un attaccante è stata soddisfatta con l’arrivo di Kolo Muani in prestito dal PSG. Allo stesso tempo poi per sopperire alla rottura del crociato di Juan Cabal e alla messa fuori rosa di capitan Danilo, il ds Cristiano Giuntoli ha acquistato un giovane promettente proveniente dal campionato portoghese. Stiamo parlando di Alberto Oliveira.

Infine servirebbe per colmare i buchi presenti in organico almeno un difensore centrale. Ed è proprio su questo che società e allenatore si stanno muovendo in prima persona. Il principale obiettivo juventino per rafforzare il pacchetto arretrato però sembra bello e svanito. La Vecchia Signora infatti è stata praticamente sminuita, con il giocatore che è deciso a rimanere nel proprio club.

Secco no alla Juve

Sono tanti i nomi dei difensori centrali che circolano da tempo ormai in orbita bianconera. Uno di questi è di sicuro Tomori. Il calciatore inglese pareva in uscita dal Milan, visto che con mister Fonseca aveva ormai perso il posto in squadra. Con l’avvento di Conceicao però le cose sono cambiate, e l’ex Chelsea è tornato titolare.

Anche per questa ragione dunque il ragazzo ha deciso di rifiutare le avances della Juventus, pronta a prenderlo immediatamente per rafforzare la difesa. Non è da escludere che negli ultimi giorni di mercato le cose cambino, ma almeno per il momento la volontà del giocatore è ben chiata.

Giuntoli lavora su altri profili

Sbarrata per ora la strada Tomori, il direttore sportivo bianconero si sta muovendo per altri calciatori. Due su tutti sono finiti sul suo taccuino. Stiamo parlando di Kelly del Newcastle e di Danso del Lens.

Resta viva, seppur molto difficile, la suggestione che riguarda un possibile e clamoroso ritorno a Torino di de Ligt.