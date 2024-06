In Serie A… con un’altra squadra: Pohjanpalo saluta Venezia per l’Europa | Dopo la festa saluta e se ne va

Il futuro di Pohjanpalo sempre più lontano da Venezia. Saluta i compagni per andare in Europa

Nemmeno il tempo di festeggiare per il Venezia, che arriva subito il momento dei saluti. I veneti infatti la scorsa domenica, 2 giugno, hanno conquistato contro al Cremonese la promozione in Serie A – meritata per tutta la stagione e anche durante i playoff – grazie alla vittoria in casa arrivata per 1-0.

Ma queste sono ore di festa, e di riflessioni future. Sì, perché difficilmente il gruppo che ha portato alla promozione – dopo 3 anni dall’ultima volta – condurrà la squadra anche il prossimo anno nella massima serie. A partire da Paolo Vanoli, il quale è fortemente corteggiato da almeno due club di Serie A (pare anche dal Torino), fino a Joel Pohjanpalo. Il classe ’94 trascinatore del Venezia infatti potrebbe lasciare dopo due anni la laguna per un club più prestigioso.

Secondo le ultime indiscrezioni infatti, una squadra che il prossimo anno giocherà in Europa si sarebbe messo sulle sue tracce, e giocare le coppe starebbe stimolando molto l’attaccante finlandese.

Pohjanpalo via da Venezia

Pohjanpalo potrebbe dire addio al Venezia in estate. L’attaccante, che ha messo a segno ben 22 gol in 37 presenze stagionali in Veneto, ha attirato l’attenzione di squadre importanti della Serie A, e la promozione potrebbe non bastare a trattenerlo a Venezia.

A 29 anni, un passato con la maglia del Bayer Leverkusen – con cui non ha mai brillato – il finlandese sembra aver trovato nuovi stimoli e vorrebbe sfruttare ogni occasione di tornare su grandi palcoscenici. Ecco perché in caso di offerta da squadre come la Fiorentina, potrebbe cedere alla tentazione. Ecco perché la Viola potrebbe essere la squadra perfetta per lui.

Fiorentina, dentro Pohjanpalo fuori Belotti

Il buco in attacco in questo momento, oltre alle grandissime difficoltà offensive della Fiorentina in generale, è rappresentato dal gallo Belotti. L’ex Torino infatti tornerà a Roma e non verrà riscattato dalla Fiorentina, nonostante la fiducia degli scorsi mesi e il feeling che si era creato con Vincenzo Italiano.

Ma l’addio del tecnico siciliano potrebbe cambiare tutto, e lasciare con un vuoto da colmare nel reparto offensivo in caso di addio del numero 20. Uno dei nomi più interessanti sembra proprio quello di Pohjanpalo, il quale sarebbe stuzzicato dall’idea di giocare la Conference League di mettersi ancora in luce con una maglia importante. Nelle prossime settimane la società valuterà eventuali offerte, la sua valutazione al momento è di circa 6 milioni di euro.