L’edizione odierna de “Il Secolo XIX” si sofferma sulle scadenze per le procedure di concordato preventive della famiglia Ferrero.

Ieri, ultimo giorno del termine concesso, Gianluca Vidal, uno dei due advisor insieme all’avvocato Luca Ponti, ha presentato al Tribunale di Roma l’ultima parte degli approfondimenti richiesti dal giudice delegato.





La strategia sottesa si fonda su alcuni criteri principali come l’ampliamento degli introiti da diritti televisivi (non solo per l’ingresso dei fondi, ma anche dalla vendita di quelli del prossimo triennio, quando potrebbe entrare Amazon..) e le plusvalenze del mercato derivate dalla vendita dei calciatori.