Il Mattino: “Sabato il pienone per il Palermo. Festa per la Juve Stabia l’abbraccio della città: «Bello ritrovare i tifosi»”

L’edizione odierna de “Il Mattino” si sofferma sulla Juve Stabia che sabato riceverà il Palermo.

Castellammare ha riabbracciato la sua Juve Stabia con una serata di grande entusiasmo al Romeo Menti, tra cori, fumogeni e una folla euforica. Nonostante le preoccupazioni per il maltempo, la presentazione della squadra di Pagliuca si è svolta regolarmente. L’intera rosa era presente sul manto erboso del Menti, recentemente riaperto al campionato di Serie B dopo l’approvazione della commissione provinciale.

Prima della cerimonia, il sindaco Vicinanza, il presidente Langella, l’amministratore Polcino e il nuovo direttore operativo Oreste La Stella hanno sottolineato l’importanza del traguardo raggiunto e il legame tra la squadra e il territorio stabiese. Il sindaco ha spiegato come l’amministrazione abbia lavorato fianco a fianco con la società per superare le difficoltà e portare la città di Castellammare ad avere uno degli stadi più belli d’Italia, oltre a essere l’unica squadra del sud di Roma in Serie B. La gestione dello stadio rimane un tema aperto, ma ci sono ancora passi da compiere.

Il presidente Langella ha posto l’accento sulle sfide del campionato di Serie B e sulle difficoltà finanziarie che la squadra sta affrontando senza i soliti introiti. Nonostante ciò, ha confermato l’impegno della società per mantenere la squadra competitiva e ha invitato i tifosi a rispondere con entusiasmo già nella sfida contro il Palermo. Polcino, dal canto suo, ha espresso gratitudine verso i tifosi che hanno subito dimostrato fiducia e ha promesso iniziative a loro favore.

La serata ha visto oltre duemila tifosi sugli spalti, tra cui Alessandra Mussolini, madre del calciatore Romano Floriani Mussolini. L’allenatore Pagliuca ha ringraziato i tifosi per il calore dimostrato e ha sottolineato l’importanza di questo supporto per la lunga e difficile stagione che attende la squadra. Durante l’evento, il presidente Langella ha consegnato la maglia numero 12 ai rappresentanti della curva sud, in segno di gratitudine verso i tifosi.

Ora, l’attesa è tutta per sabato, quando la Juve Stabia affronterà il Palermo nella prima gara interna della stagione nel rinnovato Romeo Menti.