“Ogni territorio ha la sua specificità ed esigenze diverse, se in Germania il Comitato tecnico scientifico ha suggerito alla Merkel di chiudere tutto avrà avuto buoni motivi per farlo. Io non escludo che anche la Sicilia possa seguire la stessa sorte di Francia e Germania”.

Lo ha detto il governatore siciliano, Nello Musumeci, a Sky TG24, aggiungendo: “Ma in questo momento siamo in una condizione di emergenza ma non di grave emergenza come alcune Regioni del Nord. Forse ci arriveremo perché il contagio è dilagante e noi ci stiamo preparando al peggio sia con i posti letto per gli ospedalizzati, sia con le terapie intensive e sub intensive”.