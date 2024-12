Il Gazzettino: “Cittadella, contro il Palermo servirà una grande prova. Le probabili formazioni”

L’edizione odierna de “Il Gazzettino” si sofferma sulla partita tra Cittadella e Palermo, terza in una settimana e prima gara del girone di ritorno, rappresenta un crocevia importante per i veneti. Reduci da due vittorie consecutive, il Cittadella vuole proseguire la serie positiva di risultati e conquistare punti fondamentali per la salvezza.

L’allenatore Alessandro Dal Canto ha sottolineato le difficoltà del match contro una squadra attrezzata come il Palermo, descritta come una delle principali pretendenti alla promozione in Serie A. Dal Canto ha avvertito i suoi giocatori di non abbassare la guardia, nonostante i recenti successi, e ha richiesto una prestazione impeccabile.

Il tecnico ha evidenziato i progressi della squadra, che ha recuperato fiducia e alcuni giocatori chiave, come Pandolfi, autore di cinque gol e specialista nel colpire il Palermo, contro cui ha già segnato tre volte.

Probabili formazioni:

Cittadella (3-5-1-1):

Kastrati; Salvi, Pavan, Carissoni; Vita, Casolari, Amatucci, Masciangelo, Pandolfi; Tronchin; D’Alessio.

A disposizione: Maniero, Skujatcz, Rizza, Picchini, Cechotto, Branca, Magrassi, Cassano, Desogus, Voltan, Rabbi, Ravasio.

Palermo (3-5-2):

Desplanches; Ceccaroni, Nikolaou, Ranocchia; Lund, Segre, Gomes, Henderson, Di Mariano; Brunori, Le Douaron.

A disposizione: Nespola, Sirigu, Buttaro, Vasic, Nedelcearu, Verre, Stulac, Insigne, Di Francesco, Appiah, Henry.

La partita si gioca oggi alle 17:15 allo Stadio Tombolato e verrà trasmessa in diretta su DAZN e LaB Channel.