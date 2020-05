Il Presidente del Calcio Foggia 1920, Roberto Felleca, avrebbe raggiunto, nelle scorse ore, un accordo di massima con la holding facente capo a Raffaello Follieri e dall’amministratore delegato Gaetano Tedeschi che i tifosi rossoneri ricorderanno per i suoi trascorsi calcistici ai tempi dell’Avellino calcio. Una notizia sicuramente importante che potrebbe sbloccare d’incanto la situazione di “impasse”venutasi a creare con la frattura insanabile tra Felleca e il socio Maria Assunta Pintus. Il gruppo Follieri avrebbe previsto anche un aumento di capitale della loro Società per finanziare pesantemente il Foggia e continuare il progetto di cui sia Felleca che Pelusi hanno parlato nelle scorse settimane.

Una holding con fatturati importanti e che prevede un piano industriale sia tecnico che di sviluppo della Società che, nelle idee, trova concordi sia Felleca che Ninni Corda. Come riporta “ilfoggia.com”, si è raggiunto una sorta di accordo di massima per far sì che il rapporto tra le parti possa andare in porto. In alternativa il numero uno rossonero continuerebbe da solo, e con Davide Pelusi, a gestire la Società calcio Foggia 1920. Roberto Felleca ha garantito che si tratta di un bel progetto e che è pronto ad esporsi in prima persona perchè c’è già l’intesa è l’aumento di capitale e l’ingresso in maniera prepotente del gruppo per cominciare a lavorare nel bene del Calcio Foggia.

All’accordo si è giunti dopo una seria ed attenta attività di verifica di solidità del gruppo grazie al lavoro di avvocati e commercialisti che ha convinto il numero uno rossonero che il partner giusto, forte e solido per portare avanti il progetto Foggia è questa holding che si affiancherà a Felleca e Pelusi. Primo obiettivo: per trovare una soluzione importante volta ad un eventuale ripescaggio nella serie superiore.