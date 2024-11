Giuntoli legge il messaggio: “30 milioni e lo prendi” | Si sblocca la prima trattativa di gennaio

Il ds bianconero coglie al volo la grande occasione e si porta a casa un rinforzo di lusso per la sessione di trasferimenti invernale.

La sessione di mercato di gennaio si avvicina imperterrita. Dopo un’estate in cui è stata la dominatrice incontrastata, almeno per quanto riguarda i trasferimenti in Serie A, la Juventus è pronta a tornare alla carica. Sebbene il ds Cristiano Giuntoli è consapevole del fatto che la rosa sia stata rinforzata, sono necessarie nuove pedine in alcune zone di campo.

Sono due i reparti che andrebbero nuovamente puntellati. La difesa, dove con i gravi infortuni di Bremer e Cabal, i quali hanno entrambi finito la stagione, Thiago Motta ha gli uomini praticamente contati. E l’attacco, reparto in cui, a causa dei continui problemi di Milik, è presente il solo Dusan Vlahovic nel ruolo di centravanti.

E’ chiaro che la finestra di gennaio non è quella di giugno. Il tempo a disposizione è molto ridotto, il budget da spendere pure, e difficilmente i club vogliono vendere i propri pezzi pregiati. Tuttavia lavorando bene sulle occasioni ci si possono togliere diverse soddisfazioni. Ed è proprio a questo che sta puntando il direttore sportivo bianconero.

Giuntoli coglie la palla al balzo

Nei giorni scorsi abbiamo appreso tutti la triste notizia riguardante il Lione, che a causa delle grosse difficoltà economiche rischia di retrocedere nella Serie B transalpina. Di conseguenza, qualora questa sanzione venisse inflitta per davvero, inizierebbe il fuggi fuggi generale dei principali calciatori della rosa.

Non è da escludere dunque che qualcuno di questi possa fare le valigie già a gennaio. In particolar modo però ce n’è uno che piace a mezza Europa, e sul quale pare essersi fiondato anche Cristiano Giuntoli, pronto a regalare al suo allenatore un altro rinforzo importante. Vediamo di chi si tratta.

Juve pronta all’assedio

Il principale talento presente nella rosa del Lione è di sicuro Rayan Cherki, attaccante francese dalle grandi doti, in grado di svariare su tutto il fronte offensivo.

Giuntoli guarda sottotraccia gli sviluppi sul suo futuro, e nel frattempo ha capito già che per portarlo a Torino servirebbe una somma di circa 30 mln di euro. Chissà se approfittando della situazione vissuta dal club transalpino metta a segno questo colpo da maestro.