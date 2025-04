Giornale di Sicilia: “Palermo, play-off da blindare. A Bari la prima finale”

La vittoria contro la capolista Sassuolo ha dato nuovo slancio al Palermo nella corsa verso i playoff di Serie B. Come sottolinea Alessandro Arena sul Giornale di Sicilia, i rosanero, oggi settimi, sono pienamente in corsa non solo per blindare un posto nelle prime otto, ma anche per puntare a un piazzamento più ambizioso.

I due successi consecutivi contro Salernitana e Sassuolo hanno rilanciato entusiasmo e consapevolezza: ora il Palermo può davvero pensare a qualcosa in più del semplice ingresso agli spareggi. Il quarto posto, attualmente distante sette punti e occupato dalla Cremonese, sembra complicato, ma la quinta posizione – dove si trova la Juve Stabia a +4 – è decisamente a portata.

Come ricorda ancora Arena, sarà fondamentale evitare il settimo o ottavo posto, che obbligherebbe a un preliminare playoff da giocare in trasferta, dove servirebbe solo la vittoria per proseguire il cammino. Di qui l’importanza delle prossime sei gare: tre sfide esterne da “scontro diretto” contro Bari, Catanzaro e Cesena, e tre partite casalinghe contro Carrarese, Südtirol e Frosinone.

A partire già da venerdì, nell’anticipo contro il Bari, il Palermo ha l’opportunità di dare una spallata decisiva, potenzialmente allungando a +7 sui pugliesi. In casa, invece, i rosanero dovranno replicare il clima vissuto domenica scorsa al Barbera, con oltre 23 mila tifosi a spingere la squadra verso la vittoria.

La rincorsa playoff, come sottolinea Arena, è serratissima: Spezia e Cremonese sembrano avere già un piede nei playoff, mentre il Palermo dovrà lottare contro squadre come Pisa, Catanzaro, Juve Stabia, e anche un Modena che, dopo le recenti vittorie contro Catanzaro e Pisa, è rientrato sorprendentemente in corsa.

Lo sprint finale è cominciato: il Palermo dovrà dimostrare di avere fame, concentrazione e soprattutto la stessa intensità che ha permesso di travolgere il Sassuolo.