Giornale di Sicilia: “Una battaglia per la vetta, a Mantova vietato sbagliare”

Una sfida che può già pesare sugli equilibri della Serie B. Mantova-Palermo, in programma oggi alle 17:15 allo stadio Martelli, mette di fronte la prima e la seconda della classifica, separate da appena due punti. Come racconta Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, i rosanero affrontano il primo vero scontro al vertice della stagione con l’obiettivo di consolidare il primato e confermare i progressi mostrati nelle prime giornate. Dall’altra parte ci sarà la formazione di Francesco Modesto, autentica sorpresa di questo avvio di campionato.

Il Palermo potrà contare anche sul sostegno dei propri tifosi. I 900 biglietti del settore ospiti sono andati esauriti e altri sostenitori rosanero saranno presenti negli altri settori dell’impianto. Massimiliano Radicini, sulle colonne del Giornale di Sicilia, sottolinea come molti raggiungeranno Mantova dalla Sicilia e da diverse città italiane, contribuendo a creare una cornice importante per una partita che vedrà il Martelli completamente esaurito. In campo si affronteranno due squadre ancora imbattute e accomunate da una spiccata vocazione offensiva.





La formazione di Filippo Inzaghi arriva all’appuntamento dopo il convincente 4-2 conquistato sul campo dell’Empoli, una prestazione caratterizzata da qualità, intensità e numerose occasioni create. I quattro gol realizzati al Castellani hanno confermato il potenziale offensivo della squadra, ma contro il Mantova servirà anche una gestione attenta delle diverse fasi della partita. Come evidenzia Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, l’obiettivo sarà mantenere la brillantezza mostrata a Empoli senza perdere equilibrio contro un avversario organizzato e aggressivo.

Il Mantova, reduce dal successo contro il Catanzaro, si affiderà al 3-4-2-1 di Modesto, un sistema che valorizza gli esterni e la mobilità dei giocatori offensivi. Ruocco rappresenta il principale riferimento avanzato, mentre Bragantini e Ilie garantiscono movimento e imprevedibilità. I biancorossi proveranno a sfruttare il fattore campo e l’entusiasmo del pubblico per mettere in difficoltà la capolista.

Sul fronte formazione, Inzaghi sembra intenzionato a confermare quasi integralmente l’undici vittorioso a Empoli. Perin torna tra i pali dopo aver completato il recupero, mentre la linea difensiva sarà composta da Cassandro, Bani, Ceccaroni e Augello. In mezzo al campo spazio a Segre e Ranocchia, con Palumbo sulla trequarti affiancato da Vavassori e Johnsen, entrambi protagonisti dell’avvio di stagione rosanero. Il riferimento offensivo sarà ancora Pohjanpalo.

Come sottolinea Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, la trasferta lombarda rappresenta un banco di prova significativo per valutare la capacità del Palermo di imporsi anche lontano dal Barbera contro una diretta concorrente. Un pareggio permetterebbe ai rosanero di conservare il primato, mentre una vittoria consentirebbe di aumentare il vantaggio sul Mantova. Il campionato è ancora lungo, ma il confronto del Martelli offre alla squadra di Inzaghi una prima importante occasione per provare a prendere il largo.