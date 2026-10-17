Giornale di Sicilia: “Mantova-Palermo, Inzaghi punta sulla continuità. Modesto si affida a Bragantini, Ilie e Ruocco”

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 17, 2026
palermo sampdoria 3-1 (17 SEGRE PALUMBO CECCARONI

Tutto pronto per Mantova-Palermo, sfida al vertice della settima giornata di Serie B, in programma oggi alle ore 17:15 allo stadio Martelli. Secondo le probabili formazioni pubblicate dal Giornale di Sicilia, Filippo Inzaghi è orientato a confermare il 4-2-3-1, mentre Francesco Modesto dovrebbe rispondere con il 3-4-2-1. Due schieramenti offensivi per un confronto tra le prime due squadre della classifica.

In casa rosanero, il Giornale di Sicilia indica Perin tra i pali, con Cassandro, Bani, Ceccaroni e Augello a comporre la linea difensiva. A centrocampo spazio alla coppia Segre-Ranocchia, mentre sulla trequarti agiranno Vavassori, Palumbo e Johnsen, alle spalle di Pohjanpalo. Inzaghi punta dunque sulla continuità, affidandosi agli uomini protagonisti delle ultime prestazioni.


Sul fronte Mantova, il Giornale di Sicilia propone Bardi in porta, protetto dal terzetto Tomasevic, Cella e Castellini. Sulle corsie esterne spazio a Silva e Benaissa, con Ignacchiti e Trimboli in mezzo al campo. Ilie e Ruocco agiranno alle spalle di Bragantini, riferimento avanzato della formazione lombarda.

Mantova-Palermo, le probabili formazioni

MANTOVA (3-4-2-1): Bardi; Tomasevic, Cella, Castellini; Silva, Ignacchiti, Trimboli, Benaissa; Ilie, Ruocco; Bragantini.

Allenatore: Francesco Modesto.

A disposizione: Gemello, Gasparini, Kospo, Del Lungo, Longonda, Radaelli, Wieser, Kouda, Keita, Paoletti, Gliozzi, Cajazzo.

PALERMO (4-2-3-1): Perin; Cassandro, Bani, Ceccaroni, Augello; Segre, Ranocchia; Vavassori, Palumbo, Johnsen; Pohjanpalo.

Allenatore: Filippo Inzaghi.

A disposizione: Fortin, Nespola, Magnani, Peda, Bozzolan, Estevez, Mazzitelli, Gomes, Hernani, Gyasi, Gabrielloni.

Mantova-Palermo, orario e diretta tv

Come riportato dal Giornale di Sicilia, la partita si giocherà oggi alle ore 17:15 allo stadio Martelli di Mantova. L’incontro sarà trasmesso in diretta su DAZN e Amazon Prime Video.

A dirigere la sfida sarà l’arbitro Zufferli della sezione di Udine.

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