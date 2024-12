Gds: “Palermo verso il Catanzaro. Doppia seduta di allenamento, Brunori scalpita”

Sulle pagine del Giornale di Sicilia, Massimiliano Radicini analizza la preparazione del Palermo in vista della delicata sfida casalinga contro il Catanzaro. La squadra di Dionisi, reduce da prestazioni altalenanti, ha svolto ieri un doppio allenamento presso il Centro Sportivo di Torretta, concentrandosi sul possesso palla e sulla forza fisica, elementi chiave per ritrovare incisività in campo.

La gara di domenica rappresenta un crocevia fondamentale per rilanciare le ambizioni dei rosanero, ma restano ancora aperti alcuni nodi sulla formazione, soprattutto in attacco. Brunori insidia Henry per il ruolo di terminale offensivo, mentre sugli esterni si registra il ballottaggio tra Di Francesco, pronto a tornare titolare, e Insigne, in leggero vantaggio su Le Douaron.

Un reparto avanzato che non è riuscito a incidere nelle ultime uscite e da cui Dionisi si aspetta una reazione immediata. La sfida contro il Catanzaro sarà un test cruciale per misurare il carattere e la determinazione del Palermo, chiamato a ritrovare la strada della continuità e a riconquistare la fiducia dei tifosi.