Gds: “Palermo, solo due giocatori con le nazionali”

L’edizione odierna de Il Giornale di Sicilia si sui due rosanero convocati dalle Nazionali.

Dopo settimane di intensa attività e un periodo difficile in campionato, per il Palermo è arrivato il momento di ricaricare le energie. La squadra di Dionisi, reduce dall’allenamento a Torretta immediatamente dopo il pareggio di Frosinone, si prenderà una pausa fino a mercoledì, quando si ritroverà al centro sportivo CFA per prepararsi al prossimo impegno casalingo contro la Sampdoria. Questo periodo di riposo sarà cruciale per recuperare la forma fisica e mentale e cercare di invertire un trend che sta allontanando il Palermo dalle posizioni alte della classifica.

La pausa sarà più tranquilla del solito: solo due giocatori, Desplanches e Peda, sono stati convocati dalle rispettive nazionali Under 21, mentre Diakité, Lund e Saric rimarranno a disposizione della squadra. Quest’ultimo, però, dovrà ancora fare i conti con un problema al piede. Dionisi avrà quindi a disposizione quasi tutti i suoi giocatori, ad eccezione degli infortunati, potendo così lavorare a fondo sugli aspetti tecnici e tattici con l’intero gruppo, nella speranza di ritrovare il miglior Palermo alla ripresa.